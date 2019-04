Juncker: «Alcuni ministri italiani sono bugiardi, tacciono sui fondi Ue»

Certains ministres italiens sont des menteurs quand ils ne dévoilent pas les sommes allouées à l'Italie par l'UE, dit @JunckerEU président de la @EU_commission dans notre #EuranetPlusSummit2019 — Euranet Plus (@EuranetPlus) 2 aprile 2019

«Sono stato in Italia negli ultimi due giorni - ha proseguito Juncker - e ho constatato sul posto che sono molti gli italiani che pensano che l'Europa non faccia abbastanza per aiutare l'Italia, cosa che mi dispiace». Il presidente della commissione europea ha quindi fornito una serie di dati: «Bisogna sapere - ha detto a radio Euranet plus - che da quando ci sono io abbiamo dato 130 miliardi all'Italia: con il piano Juncker 63,3 miliardi, fondi strutturali per rinvigorire l'economia italiana per più di 44 miliardi. In tutto il sostegno europeo all'Italia è di 130 miliardi. Esiste un solo italiano che lo sappia? No, perché un certo numero di ministri italiani dice esattamente il contrario, sono dei bugiardi, dei bugiardi».

