Vaccino Johnson & Johnson, vertigini e acufeni tra gli effetti collaterali. L'Ema: «Aggiornare il bugiardino»

Nuovi effetti collaterali segnalati per il vaccino di Johnson & Johnson. L'Ema ha concluso che i casi di vertigini e acufeni (fischi o altri rumori in una o entrambe le orecchie) sono collegati alla somministrazione del vaccino della Johnson & Johnson (Janssen Covid-19), e ha raccomandato di modificare il bugiardino per aggiungere vertigini e acufeni come reazioni avverse per avvisare di questi potenziali effetti collaterali. «Il rapporto rischi-benefici del vaccino rimane invariato». Si legge in una nota dell'Agenzia europea.

APPROFONDIMENTI VACCINO Moderna resta efficace al 93% a 6 mesi dalla seconda dose: i... ROMA Vaccino, Aifa: «16 eventi gravi ogni 100mila dosi (12,8%), la... SALUTE Vaccino Covid, ministero Salute valuta terza dose per persone fragili ECONOMIA Vaccini, all'Italia un milione di dosi Pfizer in più. OK a Moderna... LO SCENARIO Reithera, arriva l’esenzione (solo fino al 30 settembre) per...

Vaccino, Aifa: «16 eventi gravi ogni 100mila dosi (12,8%), la maggior parte con Pfizer»

Per giungere a questa conclusione, sono state prese in considerazione tutte le prove attualmente disponibili. Questo ha incluso un'analisi di 1.183 casi di vertigini identificati come parte di segnalazioni spontanee sulle reazioni legate all'immunizzazione. Quanto all'acufene, l'Ema ha studiato 6 casi osservati negli studi clinici e 108 casi identificati dall'azienda durante il monitoraggio delle segnalazioni spontanee. L'Ema continuerà a monitorare da vicino questo problema e comunicherà ulteriormente quando saranno disponibili nuove informazioni, si aggiunge nella nota.

Moderna resta efficace al 93% a 6 mesi dalla seconda dose: i risultati dello studio