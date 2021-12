Covid, Italia tra i paesi a rischio più alto per i viaggi: la mappa del Cdc

Italia, Groenlandia e Mauritius si aggiungono alla lista delle nazioni a più alto rischio Covid per i viaggi. Il Centers for Disease and Prevention Usa, nel suo aggiornamento, ha infatti spostato il nostro pease dal livello 3 al livello 4, livello dove rientrano i paesi che negli ultimi 28 giorni hanno registrato più di 500 casi ogni 100.000 residenti. Tale livello è indicativo di un rischio «Covid-19 molto alto».

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Vaccino ai bambini, prenotazioni boom. «Così i nostri... IL CONTAGIO Variante Omicron, prima vittima in Gran Bretagna. Johnson:...

La scorsa settimana, il Cdc aveva inserito nella lista anche la Francia, insieme ad altre sei destinazioni. In tutto sono oltre 80 i paesi classificati di livello 4 al 13 dicembre. Tra gli altri luoghi considerati a rischio «molto alto» per i viaggi ci sono Barbados, Belize, Isole Cayman, Giordania, Seychelles, Turchia.