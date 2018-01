Iscrizioni scuola 2018. Primaria, secondaria e superiori: ecco come si fa e fino a quando è possibile registrarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

al via le iscrizioni per un milione e mezzo di studenti. Sono coinvolti i ragazzi che il prossimo anno frequenteranno la prima, la primao il primo anno della scuolapuò essere effettuata solo. Per le scuole dell'infanzia resta invece l'iscrizione alla vecchia maniera, in modalità cartacea.Da oggi è possibile registrarsi al sito per poter poi procedere con le iscrizioni, esclusivamente online, dalle ore 8 del 16 gennaio alle 20 del 6 febbraio prossimo.L’iscrizione online si effettua tramite il sito web www.iscrizioni.istruzione.it a cui è possibile accedere solo tramite una registrazione dei dati o le credenziali di Spid.Per chi avesse già un’identità digitale Spid, infatti, non è necessario registrarsi dal momento che può utilizzare le credenziali di cui già dispone.Tutti gli altri devono procedere con la registrazione, a partire da oggi, 9 febbraio, tramite il sito del ministero dell’istruzione: inserendo prima il codice fiscale, poi i dati anagrafici e un indirizzo e-mail da digitare due volte per sicurezza. Dopo una prima verifica dei dati, sarà così possibile entrare nel sistema tramite “Accedi al servizio” per poi dare una nuova conferma e procedere con l’iscrizione online.L’iscrizione vera e propria viene effettuata indicando l’istituto scelto per l’anno scolastico 2018-2019. Sul sito dedicato www.iscrizioni.istruzione.it è possibile trovare le informazioni utili per lo svolgimento della procedura e alcuni tutorial per supportare le famiglie. Per chi non avesse ancora scelto la scuola per il prossimo anno, è possibile consultare il portale di riferimento ‘Scuola in Chiaro’ (www.cercalatuascuola.istruzione.it), con le schede sintetiche su tutti gli istituti, i principali dati, l’offerta formativa in chiaro e i Rapporti di autovalutazione delle scuole.I nuovi indirizzi quadriennali sperimentali che partiranno a settembre. Hanno avuto il via libera alla sperimentazione già 100 classi: 44 al Nord, 23 al Centro, 33 al Sud. Si tratta di 75 indirizzi liceali e 25 indirizzi tecnici. Sono 73 le scuole statali coinvolte, 27 quelle paritarie. Per altre 92 classi il Ministero chiederà al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione il parere per includerle nella sperimentazione.L’elenco completo delle cento scuole già ammesse è disponibile al seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-nazionale-di-innovazione-ordinamentale-per-la-sperimentazione-di-percorsi-quadriennali-di-istruzione-secondaria-di-secondo-grado-avviso-prot-n-3.Al via la riforma dei professionali, dal 2018/2019 i percorsi saranno di 5 anni: biennio più triennio. Gli indirizzi passeranno da 6 a 11: agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; pesca commerciale e produzioni ittiche; industria e artigianato per il Made in Italy; manutenzione e assistenza tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi commerciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.