Insulti omofobi al professore, sospesa tutta la classe in una scuola superiore

Un'intera classe è stata sospesa dopo che il professore è stato oggetto di insulti omofobi da parte di alcuni studenti a Imola (Bologna). Per questo motivo è stata sospesa l'intera classe della scuola superiore. Lo conferma l'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna. Al momento non è chiaro per quanto tempo durerà la sospensione, decisa dal dirigente scolastico.



Le scritte sarebbero apparse sulla lavagna della classe. Uno studente, attorniato da altri tre ragazzi, ha scritto frasi volgari, a caratteri cubitali, e anche una vignetta che riguardavano l'insegnante facendo riferimento in modo esplicito all'omosessualità del docente e a quella di un suo amico. Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino, al rientro in classe, l'insegnante, preso dall'ira per quelle frasi umilianti e per altri episodi durante tutto l'anno scolastico, ha punito l'intera classe con una nota un pò sopra alle righe a causa del linguaggio utilizzato. La dirigente scolastica ha chiesto al professore di riformulare la nota con parole più appropriate e, giudicando i ragazzi reticenti nel consentire di risalire all'autore delle scritte, ha sospeso per qualche giorno l'intera classe con obbligo di frequenza.



Era stato l'amico del professore, secondo il quale nel corso dell'anno non si è intervenuti a sufficienza nei confronti degli studenti, a denunciare la vicenda in una lettera a Gaynews.it spiegando che l'insegnante «ha subito, durante l'anno, vari attacchi di stampo omofobo da parte di quattro alunni: frasi offensive e scritte volgari alla lavagna con espliciti riferimenti non solo alla sua omosessualità ma anche alla mia. E, questo, per il solo fatto che siamo amici e spesso usciamo insieme per Imola».

© RIPRODUZIONE RISERVATA