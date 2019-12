Intervienesul caso delle due ragazze minorenni a cui l'chiede 124mila euro dopo la morte della madre per mano del padre, poi suicidatosi . Il Presidente della Repubblica ha chiamato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per parlare della richiesta di risarcimento nei confronti delle due ragazzine, colpite più di ogni altro dalle conseguenze del delitto.La vicenda risale al 28 luglio 2013, a Marina di Massa (MC). Un uomo uccise l'ex moglie, ferì gravemente l'uomo che credeva essere il suo nuovo compagno e poi si suicidò. Il gesto rese orfane due bambine le quali ora, in quanto eredi, sono state chiamate dall'Inps a pagare 124.000 euro, spesa sostenuta dall'Istituto come indennità di malattia e per l'assegno di invalidità erogato all'uomo sopravvissuto.