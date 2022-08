L'Inps blocca pensione ad ex insegnante 70enne a Torino: «Deve dimostrare di essere viva»

Una donna di 70 anni, Mariacristina Fornelli Bardina, ex insegnante di Balangero (Torino), in pensione dal 2004 si è vista bloccare la pensione dallo scorso 30 giugno. La donna secondo l'Inps risulterebbe infatti morta dal 15 giugno e ora dovrà dimostrare di essere viva per tornare a riavere la pensione.

INPS, nasce l'Area Servizi Integrati per le pensioni della gestione pubblica

La vicenda e il caso di omonimia

L'anziana ha raccontato la sua incredibile storia sulle pagine del quotidiano La Stampa. La vicenda è iniziata il 4 luglio, quando ha chiamato in banca per chiedere conto del mancato accredito della pensione. «Ma signora è stata stornata perché l' Inps ci ha comunicato che lei è morta» è stata la risposta incredibile che mai la 70enne si sarebbe aspetta. La persona deceduta sarebbe però un caso di omonimia della pensionata di Balangero, anche se la signora Mariacristina pare non aver ancora compreso cosa sia successo: «Ho dovuto chiedere al comune di Balangero», racconta «di produrre e rilasciarmi quella che si chiama dichiarazione di esistenza in vita» aggiunge, «e insieme alla fotocopia della mia carta di identità, l'ho spedita via mail prima, il 5 luglio alla banca, altrimenti mi avrebbero bloccato il conto corrente».

Poi, il 14 luglio, ho mandato tutto anche all'Inps, sia di Torino che alla sede di Roma. Questo sempre tra una telefonata e l'altra, sperando che l'iter si sbloccasse». La pratica che ha suo malgrado coinvolto la pensionata non è ancora stata sbloccata: «Ora sono già due mesi che non percepisco la pensione».

