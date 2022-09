Influenza, a Bologna già 3 casi: un paziente sviluppa la polmonite. «Mai successo in questo periodo»

L'influenza fa già capolinea nel nostro paese. I primi tre casi sono stati identificati al policlinico Sant’Orsola di Bologna. Il virus è di tipo A, ceppo H3N2. «I contagiati - spiega Tiziana Lazzarotto, direttrice della Microbiologia del Policlinico - sono un bambino di tre anni e due ragazzi, uno di 18 e l’altro di 28 anni: non si tratta di casi collegati. Sono arrivati in ospedale con problemi di natura respiratoria e uno dei due adulti ha sviluppato anche una polmonite».

Influenza, tre casi a Bologna

La Lazzarotto, come riporta il Resto del Carlino, si dice «stupita». «Non era mai successo di identificare casi di influenza in questo periodo», ammette la direttrice. In Emilia è ricomparso anche l’Usutu virus. «Dopo circa 10 anni di assenza, abbiamo identificato nel nostro laboratorio del Creem, il Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche, il primo caso di malattia da Usutu virus in un ottantenne di Reggio Emilia: si tratta di un’infezione aviaria– precisa–, di origine africana, molto rara nell’uomo. Il vettore per l’uomo è la zanzara che ha punto uccelli migratori contagiati».

Che cos'è l'influenza?

L'influenza è una malattia infettiva acuta, contagiosa. Generalmente ha un decorso di 5-7 giorni. Tende a guarire spontaneamente, anche se è bene fare attenzione alle eventuali complicanze nei soggetti a rischio (anziani, pazienti con patologie croniche, bambini).

Quali sono i sintomi dell'influenza?

I sintomi più frequenti dell'influenza includono: febbre; dolori muscolari e articolari; brivido; sudorazione; mal di testa; mal di gola; congestione nasale, tosse secca; stanchezza. Le complicanze più frequenti dell’influenza sono le infezioni delle vie alte e basse vie respiratorie.