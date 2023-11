Indi Gregory, cosa succede ora? Bambino Gesù, stanza pronta ma nessuna terapia innovativa. Obiettivo: supportare i genitori

Se i medici dell’ospedale di Nottingham autorizzassero il trasferimento di Indi Gregory in Italia, per lei ci sarebbe un posto pronto a Passoscuro. È in quel centro che il Bambino Gesù ospita i bambini che hanno bisogno di cure palliative, cioè le cure destinate ai pazienti che non possono guarire dalla loro malattia, ma che hanno diritto a vivere nel modo migliore possibile i giorni che a loro restano.

Perché i sanitari dell’ospedale romano non hanno mai messo in discussione quanto accertato dai colleghi britannici: la patologia che ha colpito Indi è una malattia mitocondriale il cui esito è, tragicamente, scontato. Se la bambina arriverà a Roma naturalmente si eseguiranno nuovi approfondimenti diagnostici, come è doveroso, ma il quadro clinico appare già sufficientemente chiaro. E gli esperti del Bambino Gesù sono intenzionati ad operare in continuità con i trattamenti terapeutici adottati fino a oggi dagli inglesi.

I medici inglesi

A Roma si è sempre dichiarato profondo rispetto nei confronti dei medici del Queen’s Medical Center di Nottingham. Nessuno ha mai messo in dubbio che i britannici abbiano fatto tutto il possibile e garantito tutti i trattamenti necessari dal punto di vista sanitario. La disponibilità offerta dal Bambino Gesù ha sempre avuto un unico vero obiettivo: quello che nell’ospedale di Roma si potrebbe fare è ristabilire una relazione di fiducia tra medici e genitori. In altre parole, se il percorso clinico appare purtroppo destinato a quello che in questi casi i dottori chiamano burocraticamente «un esito infausto», c’è un lavoro che ancora si può e si deve fare per portare il padre e la madre della povera Indi Gregory ad affidarsi ai medici e al loro parere, cancellando quel clima conflittuale, di sospetto, che ormai ha guastato le comunicazioni tra la famiglia e la sanità inglese.

Il trattamento

Finora il Bambino Gesù non ha avuto contatti diretti con i Gregory, ma le comunicazioni sono avvenute tramite gli avvocati dei genitori e i rappresentanti del governo italiano. L’ospedale ha fatto sapere la sua disponibilità a prendere in carico la bambina, se mai ci fosse l’autorizzazione a un trasferimento in Italia, prospettando - dopo aver svolto tutti gli esami - il trattamento palliativo nel centro di Passoscuro. La struttura sul litorale romano inaugurata poco più di un anno fa è destinata in particolare ai piccoli pazienti più fragili. È un palazzo di cinque piani, che contiene non le normali corsie di un ospedale con le stanze e i corridoi, ma “moduli abitativi” organizzati in modo che ogni bambino possa avere accanto la sua famiglia.

La patologia

Per una diagnosi come quella di Indy, a meno che dagli ulteriori accertamenti non emergessero clamorose sorprese, è davvero difficile immaginare terapie alternative (a dispetto di quanto si è detto talvolta in questi giorni). La malattia da cui è affetta, la sindrome da deplezione mitocondriale, è la stessa che aveva colpito Charlie Gard, un altro bambino britannico che sei anni fa l’Italia era pronta ad accogliere ma a cui furono interrotte le terapie prima che potesse avvenire il trasferimento. È una patologia degenerativa che non ha cura, impedisce alle cellule di produrre energia e ha effetti devastanti sul corpo. Già ora la bambina non è in grado di respirare senza le macchine, e il cuore prima o poi smetterà inesorabilmente di battere.