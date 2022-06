Incrociatore russo davanti alla Puglia, il Varyag sfida la flotta della Nato nel Mar Ionio

Almeno due unità russe, l’incrociatore Varyag (011) e l’Udaloy I, nota anche come Progetto 1155, sono state segnalate nelle acque del Mar Ionio, al largo delle coste della Puglia. A riferirlo è il portale ItaMilRadar. La deviazione dell’incrociatore, che prosegue probabilmente in direzione di Zante, è insolita ed è probabilmente legata alla presenza nella stessa zona della nave Truman, la portaerei a propulsione nucleare della U.S. Navy, l'ottava per costruzione della classe Nimitz.

APPROFONDIMENTI MONDO Moskva, l'incrociatore russo colpito davanti a Odessa LA STRATEGIA Putin, il piano segreto per ritrattare le sanzioni. Il professore di... ECONOMIA Ucraina, Erdogan di nuovo mediatore tra Kiev e Mosca per risolvere la... LA DIRETTA Guerra in Ucraina diretta. Mosca: accogliamo con favore la mediazione... MONDO Taiwan, civili si addestrano all'uso delle armi

Il Varyag è un incrociatore di classe Slava, la stessa classe del Moskva, una delle unità più potenti schierate nel Mediterraneo insieme all'incrociatore Ustinov. Non si conosce l'esatta ubicazione del gruppo navale, ma ieri, osservando la rotta di un Lockheed CP-140 (reg. 14110) della RCAF di ritorno da una missione nel Mediterraneo orientale, il portale ha registrato come abbia effettuato un'insolita deviazione nel Mar Ionio, in orbita a ovest dell'isola di Zante.

Putin, il piano segreto per ritrattare le sanzioni. Il professore di Yale: «Vuole una carestia globale»

Le esercitazioni nel Baltico

Forze della Nato e della Russia schierate in contemporanea nel Mar Baltico per esercitazioni militari «programmate» da tempo e «di routine», ma che assumono comunque un significato particolare in un momento di altissima tensione internazionale. Per l'Alleanza Atlantica si tratta dell'esercitazione annuale Baltops, giunta alla sua 51esima edizione, che ha preso il via a Stoccolma in occasione del 500esimo anniversario della Marina svedese, con la la partecipazione di 16 Paesi, ovvero 14 membri dell'Alleanza più Svezia e Finlandia, che hanno di recente fatto richiesta di adesione, sullo sfondo della guerra in Ucraina. Si concluderanno a Kiel, in Germania, e sono coinvolti oltre 4.000 militari, truppe d'assalto marittimo, più di 60 aerei e 40 navi di varie classi. In particolare i partecipanti dimostreranno di essere pronti a garantire la difesa nella regione baltica e l'attuazione della politica di deterrenza, attraverso diverse operazioni tattiche che coinvolgono navi, aerei e veicoli blindati dell'alleanza.

Gli Stati Uniti partecipano anche con la Uss Kearsarge, la gigantesca nave d'assalto anfibia che ha a bordo 26 aerei da guerra e 2.400 tra marines e marinai. La Russia a sua volta coinvolge le unità Yevgeny Kocheshkov e l'hovercraft Mordovia della Flotta del Mar Baltico, che già oggi hanno tenuto un'esercitazione di artiglieria nel Mar Baltico, sparando «con successo», ha dichiarato il servizio stampa della Flotta, colpi di artiglieria «contro obiettivi di superficie e aerei in mare». Dieci aerei Sukhoi Su-24 e Su-27 si sono inoltre esercitati in attacchi contro un gruppo di finte navi nemiche. «L'esercitazione di routine ha coinvolto in totale più di dieci aerei dell'unità di aviazione navale della flotta baltica», ha affermato la stessa fonte.