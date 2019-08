Scontro furgone-treno merci in Romania, muore un 55enne italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un uomo di 55 anni, Enzo Angeloni di Poggio Moiano, ha perso la vita ieri in Romania, in un paesino ai confini con la Moldavia. Il furgone che stava guidando, in compagnia della moglie romena di 51 anni e di un nipote di 15, si è scontrato con un treno merci.L'uomo era in vacanza nella città natale della moglie e aveva preso in affitto un furgoncino per trasportare fieno dai suoceri. Nell'attraversare la linea ferroviaria, in un tratto senza barriere, il furgone si è spento. La moglie e il nipotessono scesi, mentre lui ha cercato di riavviare il motore.La morte dell'uomo, trasportato ancora vivo nell'ospedale della cittadina più vicina, è probabilmente avvenuta per un infarto.