Incidente Frecciarossa, la Procura: «Scambio in posizione non corretta». Il treno andava a 290 km/h

Dopo il deragliamento del Frecciarossa a Lodi, si indaga sulle cause. Potrebbe essere stato un problema a uno scambio una delle cause che hanno portato, stamani alle 5.34, nel Lodigiano, al deragliamento del treno Frecciarossa 9595 che ha causato la morte di due persone e il ferimento di 31 di passeggeri. Secondo quanto risulta all'agenzia Ansa, infatti, lo svio del treno sarebbe avvenuto in corrispondenza di uno scambio, dove proprio la scorsa notte, o nella tarda serata di ieri, sarebbe stato sostituito un deviatoio, ovvero un pezzo dello scambio stesso. Le indagini della polizia giudiziaria proseguono con il massimo impegno sulla linea e sui rottami per determinare le cause del deragliamento. Secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa però si starebbero concentrando su una parte di scambio che regola l'instradamento di un treno su un binario o su un altro, il cosiddetto deviatoio. Si tratta di una parte elettromeccanica, parte di un più ampio scambio, che si trova a circa 5-600 metri dal luogo dove si sono poi fermati, per inerzia, il convoglio e la motrice, quest'ultima volata letteralmente via. La presenza di uno scambio in un tratto rettilineo sarebbe dovuta allo scorrimento parallelo, in quel punto, di più binari dell'alta velocità.

Il treno è «deragliato all'altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era». È quanto ha detto il Procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro. «Sapete che ci sono state attività di manutenzione in quel tratto, stiamo cercando di capire quali attività sono state svolte e che tipo di nesso ci sia tra questa attività e il verificarsi del disastro. Questa è una delle ipotesi, le verifichiamo tutte». È quanto ha detto il Procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro. Chiaro ha precisato che «lo scambio sembrerebbe avere una qualche connessione con il verificarsi del fatto».

«I lavori di manutenzione vengono fatti perché qualcosa si è rotto, se no non c'è motivo per essere lì alle 4 e mezza del mattino». È quanto ha detto il Procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro «Se lo scambio fosse stato dritto per dritto - ha aggiunto - il treno non sarebbe deragliato, non è difficile da capire. Non era nella posizione che doveva garantire la libera percorrenza del treno». Chiaro ha precisato che «era una parte dello scambio interessato dai lavori di manutenzione».

Potrebbe essere stato uno scambio lasciato inavvertitamente aperto a causare l'incidente ferroviario in cui sono morti due ferrovieri. A quanto apprende l'agenzia Adnkronos, sarebbe una delle varie ipotesi all'attenzione della Polfer (polizia ferroviaria) impegnata in controlli minuziosi per tentare di ricostruire la dinamica della tragedia avvenuta questa mattina nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). In particolare, l'aver ritrovato nel corso dei sopralluoghi effettuati dopo l'incidente lo scambio aperto potrebbe far pensare che non sia stato sbloccato dopo i lavori di manutenzione fatti la notte scorsa sulla linea alta velocità, causando dunque lo svio della motrice.

Sulla linea Alta Velocità dove è deragliato il treno Frecciarossa 9595 Milano-Salerno c'erano dei lavori di manutenzione in corso. Secondo quanto si apprende, l'intervento - affidato ad una ditta specializzata da Rfi - era in corso anche nelle ultime ore, proprio nel punto in cui è sviato il treno. Gli investigatori stanno ora verificando se vi sia una connessione tra l'incidente e i lavori stessi.

È stata ricostruita una prima parziale dinamica del deragliamento. Secondo le forze dell'ordine la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari, è uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio ha invece proseguito la corsa ancora un po' con la seconda carrozza che ad un certo punto si sarebbe ribaltata.

Il Frecciarossa viaggiava a 290 km/h

Il Frecciarossa andava quasi alla massima velocità prevista, circa 290 chilometri orari. Il convoglio infatti viaggiava su un tratto rettilineo e in alta velocità, quando, pare all'altezza di uno scambio, meno di un chilometro prima di dove si sono fermate le carrozze, è 'sviato'. «Poteva essere una carneficina», ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona durante un sopralluogo, spiegando che la prima motrice è rovesciata ed è a circa 30 metri dal resto del treno e la sua corsa si è fermata vicino a una palazzina, una struttura delle ferrovie. La seconda carrozza è piegata sul lato destro mentre il resto del treno è fuori dai binari ma è rimasto in asse sulla sede ferroviaria. Gli esperti del nucleo specializzato in disastri ferroviari della Polfer sono al lavoro affiancando i colleghi del Compartimento della Lombardia. Dopo l'attivazione a cura del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria, il personale del N.O.I.F. (Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari) è arrivato sul luogo del disastro, mettendosi a disposizione della Procura titolare delle indagini.

