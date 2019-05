Maxi tamponamento fra Tir, 15 chilometri di coda in A1: «Uscite a Calenzano»

LEGGI ANCHE

Sono 15 i km di coda, in diminuzione, che si registrano sull'A1 tra Scandicci (Firenze) e il bivio con la direttissima in direzione di Bologna, a causa di un incidente verificatosi intorno alle 17 nel quale sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti. Attualmente la carreggiata è stata liberata e il traffico scorre su tutte le corsie disponibili.Autostrade consiglia «agli utenti che viaggiavano su mezzi leggeri, provenienti da Firenze e diretti verso Bologna, di uscire a Calenzano, percorrere la strada provinciale 8 'barberinesè, rientrare in autostrada a Barberino e proseguire in direzione Bologna. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, oltre a personale di Autostrade per l'Italia della direzione di tronco di Firenze.