Incidente sulla A1, due morti in uno scontro a Sasso Marconi: 8 km di coda

Incidente mortale questa mattina sulla A1. Due persone hanno perso la vita nello scontro. Alle ore 9 circa sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione Bologna, è avvenuto un incidente all'altezza del km 200 nel quale sono rimasti coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Come fa sapere Autostrade per l'Italia, nell'incidente due persone hanno perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione III Tronco di Bologna. Al momento il traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda.

Rieti, incidente tra due auto: un uomo e una donna feriti

Si ribalta un furgone, sei feriti

Vittoria De Paoli morta in un incidente in Vespa: aveva 14 anni, recitò con la Capotondi su Rai1

Ultimo aggiornamento: 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA