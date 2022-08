Incendio tra Alatri e Veroli, le fiamme lambiscono la Badia

Incendio in località Badia sulle colline tra Alatri e Veroli. Sono intervenuti Vigili del fuoco e protezione civile delle associazioni del territorio a supporto delle operazioni di spegnimento. Vista la difficoltà di raggiungere il luogo dell'innesco con mezzi di terra è stato necessario anche l'intervento prima di un mezzo aereo Canadair e poi di un elicottero. Fiamme ancora attive in diversi punti nel tardo pomeriggio, si combatte per evitare di proseguire le operazioni in notturna. Sul posto anche polizia locale di Alatri a regolare la circolazione per evitare intralcio per mezzi di soccorso nella periferia est della cittadina ernica. Fondamentale la sinergia tra gruppi di protezione civile e vigili del fuoco per salvaguardare case e persone anche se non dovrebbero esserci abitazioni coinvolte direttamente.

