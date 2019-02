Paura a Ostia, esplosione al deposito Atac occupato dai rom: linea ferroviaria in tilt

di Mirko Polisano

Fiamme a Ostia e Roma-Lido in tilt. Un incendio è scoppiato intorno alle 17 di questo pomeriggio nel deposito Atac di viale dei Romagnoli, a ridosso della stazione Lido Nord. Ancora incerte le cause del rogo che sarebbe partito da uno dei mezzi della rimessa, ormai in disuso e dove è sorto un insediamento abusivo di rom e senza fissa dimora, che sarebbe esploso.Le fiamme hanno avvolto i binari. Interdetta la circolazione dei treni e disagi a non finire per i pendolari. Chiuso anche il cavalcavia Attico Tabacchi, che collega Ostia Ponente a Ostia Levante, e tanta la paura nel quartiere. «Abbiamo sentito prima un gran boato e poi le fiamme. Siamo barricati in casa», dicono i cittadini che da anni hanno segnalato la presenza di quell'insediamento abusivo.Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale del X Gruppo Mare. Non si esclude la presenza di qualcuno all'interno del mezzo esploso, al momento della deflagrazione.