Magliana, quattro capannoni a fuoco: nube nera su Roma, viabilità in tilt, 5 squadre di pompieri all'opera

di Alessandra Camilletti

Undi vaste dimensioni è divampato alla, in via del Cappellaccio, a. Una enorme colonna dinero si leva ai margini della città creando allarme in particolare tra gli automobilisti che si trovano in transito in quella zona e nelle vicinanze. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale. A dare l'allarme attorno alle 16 sono stati i carabinieri: una pattuglia stava transitando in zona quando si è levata la densa colonna di fumo. Sono stati i militari a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto con cinque squadre. Non risultano persone ferite.L'incendio ha interessato quattro capannoni industriali. La strada è stata chiusa all'altezza del viadotto della. Ci sono rallentamenti nel traffico. E' stato chiuso anche un tratto della via del Mare, tra via dei Cocchieri e via dell'Ippica, in entrambe le direzioni. Il transito è prima stato deviato su via Ostiense ma ora è stata chiusa anche questa strada, in maniera temporanea, tra via di Decima e via Monte del Finocchio, in direzione Roma, e tra via Monte del Finocchio e via Frugoni in entrambi i sensi di marcia, per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso per lo spegnimento dell'incendio. Il traffico verso il Centro della Capitale è deviato su via Di Decima-via dell'Oceano Indiano. La Polizia locale è sul posto con 15 pattuglie, provenienti da sei gruppi: oltre a Eur e Marconi intervenuti per primi, anche Tintoretto, Monteverde, Gpit e Mare. Risalire alle cause ed effettuare i rilievi sul rogo spetterà ai vigili del fuoco. Sul posto anche il personale dell'Arpa Lazio, l'agenzia regionale per l'ambiente, che sta effettuando i rilievi di rito. Definire eventuali precauzioni rispetto alla nube, nel caso si dovessero ravvisare rischi per la salute, spetterà poi alla Asl.

