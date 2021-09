Covid, immunità di gregge «il 25 settembre». Lazio prima regione, Calabria ultima

Una stima, però molto precisa: il 25 settembre in Italia sarà raggiunta l'immunità di gregge, che gli esperti hanno fissato all'80 per cento della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su). È la stima di Lab24 del Sole 24ore, in base alla media mobile di somministrazioni dei vaccini negli ultimi 7 giorni. Il 25 settembre è la media di 21 date regionali: il Lazio sarà la prima, il 10 settembre, ad aver vaccinato l'80 per cento del residenti under 12. Fanalino di coda delle regioni la Calabria, che raggiungerà l'immunità di gregge il 28 ottobre.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI ​No Vax, la polizia blocca le chat: si temono nuovi blitz. Indagine... FOCUS La variante Delta raggiunge il 98,5% dei casi: aumentano ricoveri e... PADOVA Suora No vax denunciata dal fratello medico: «Nel monastero... L'INTERVISTA No vax, Lopalco: «Non solo loro, punire anche i medici: vanno... LO STUDIO Il Covid muta in modo «intelligente». Ricercatori Usa:... LO SCENARIO Troppi senza vaccino: «In autunno rischiamo di chiudere... LA PROPOSTA Il Lazio contro i No vax: «Si paghino i ricoveri». Ecco... ECONOMIA Vaccini, Sardegna a un passo dal milione di immunizzati ITALIA No vax e No green pass, stazioni blindate: proteste verso il flop....

«No vax, ecco i costi delle cure: un giorno di terapia intensiva vale 1.500 euro». Affondo del Lazio

Pandemia, sos rientro dalle vacanze: «I nuovi positivi hanno una carica virale più alta». Lo studio

Lombardia, immunità il 14 settembre

Dopo il Lazio, la stima di Lab 24 prevede la Lombardia, il 14 settembre, il Molise il 15 settembre, la Puglia il 16 settembre, l'Emilia Romagna il 23 settembre, l'Abruzzo il 24 settembre, la Toscana il 25 settembre, l'Umbria il 27 settembre, la Liguria il 28 settembre, la Basilicata il 29 settembre. Raggiungeranno l'80 per cento dei vaccinati ad ottobre la Sardegna (il 2), il Veneto (il 9), il Friuli Venezia Giulia (il 10), la Campania (l'11), il Piemonte (il 14), le Marche (il 21), la Valle d'Aosta (il 22), la Sicilia (il 25) e, appunto, la Calabria il 28 ottobre.

Timori terza ondata

«Una buona riduzione alla circolazione del virus l'abbiamo data, quindi i numeri che stiamo vedendo adesso probabilmente saliranno un pò con l'aumento delle attività - ripresa del lavoro e della scuola, trasporti - ma non credo che avremo l'ondata dello scorso autunno. Il 70% della popolazione italiana vaccinata è il sistema per calmierare la circolazione del virus, anche se che la nuova variante ha alzato l'asticella per raggiungere l' immunità di gregge - il 95% di vaccinati - ma sono ottimista sulla quantità di casi anche se ci sarà un leggero aumento». Lo ha detto a SkyTg24 Massimo Andreoni, primario di infettivologia a Tor Vergata.

Spagna, obiettivo non raggiunto

Il 70,3% della popolazione complessiva della Spagna ha ora completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid: è quanto mostrano i dati del Ministero della Sanità, con dati aggiornati al 31 agosto. Si tratta di oltre 33,3 milioni di persone. Il 77% (36,5 milioni di persone) è invece stato vaccinato con almeno una dose. Lo scorso aprile, il premier Pedro Sánchez aveva detto che, entro fine agosto, sarebbero state vaccinate 33 milioni di persone. In alcune occasioni successive, aveva indicato il 18 agosto come data in cui sarebbe stato centrato questo obiettivo. Quel giorno è stata superata la barriera del 70% della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su) con ciclo completo. Ora questo indicatore è arrivato al 79,2%. Il governo stesso ammette comunque, in linea con l'opinione di molti espressi, che l'obiettivo del 70% non è sufficiente per ottenere l' immunità di gregge contro il coronavirus.