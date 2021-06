Dopo la sentenza del processo “Ambiente Svenduto” con le maxi condanne per l’inquinamento dell’Ilva ai tempi della gestione dei Riva, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani non ha dubbi sul futuro della nuova acciaieria a Taranto: «C’è solo una strada: elettrificare tutto, cancellare completamente il carbone, e spingere transizioni ulteriori, come l’idrogeno verde. Se non c’è la salute, il lavoro non ti serve». Il ministro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati