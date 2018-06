Ilaria Alpi, il pm chiede l'archiviazione: «Nuove intercettazioni irrilevanti»

Il pm di Roma Elisabetta Ceniccola ha ribadito la richiesta di archiviazione al gip per l'indagine sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la giornalista e l'operatore del Tg3 uccisi il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, sostenendo che le nuove intercettazioni giunte dai pm di Firenze nelle scorse settimane sono sostanzialmente irrilevanti e non rappresentano uno spunto solido per avviare nuovi accertamenti. Il giudice Andrea Fanelli si è riservato di decidere nei prossimi giorni.

Le intercettazioni arrivate a piazzale Clodio riguardano un dialogo del 2012 in cui due cittadini somali residenti in Italia parlando del caso Alpi dicono

l'hanno uccisa gli italiani

.

