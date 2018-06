Tre milioni al voto, ballottaggi in 75 città. Il Pd prova a resistere. L'allarme dei 5Stelle per un en plein Lega

di Diodato Pirone

Finalmente stanotte finirà l'interminabile campagna elettorale del 2018. Tre milioni di italiani sono chiamati oggi alle urne (ma come sempre accade al ballottaggio l'affluenza sarà bassa) per scegliere i sindaci di 14 comuni capoluogo (75 in totale), in particolare Pisa dove barcolla il settantennale dominio della sinistra, e una settantina di altri centri con oltre 15.000 abitanti fra i quali spiccano le sfide di Pomezia e Imola importanti entrambe per i 5Stelle . Sul piano politico la posta in gioco è...