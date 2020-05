«Ikea ha deciso di regalare 1.000 buoni del valore di 250 euro»: attenzione al messaggio su Whatsapp

Attenzione al buono Ikea che arriva su Whatsapp . Si tratta di una truffa. In molti sono accorsi al negozio svedese con la riapertura e l'avvio della Fase 2, mentre altri hanno espresso il desiderio di acquistare mobili con un fantomatico buono da 250 euro. Il messaggio ricevuto sulla popolare app di messaggistica istantanea che parla di un'offerta di mille buoni è solamente una truffa. Lo segnala la Polizia postale.

«Ikea ha deciso di regalare 1.000 buoni del valore di 250 euro per aiutare la ripresa dei consumi - si legge nel messaggio - Clicca qui per prenderne uno prima che finiscano». L'azienda svedese non ha mai diffuso questa promozione, mentre l'obiettivo dei truffatori è di sottrarre i dati personali degli utenti dopo che hanno cliccato sul link che appare nel messaggio.

«La fake news è particolarmente ingannevole in quanto, per avvalorare la notizia, utilizza l'immagine dell'azienda per confondere il consumatore sulla veridicità e sulla provenienza dell'informazione - spiega la Polizia postale - Il Gruppo ha disconosciuto tale attività truffaldina invitando tutti i consumatori a consultare esclusivamente il proprio sito www.ikea.it». Il fatto che non ci sia traccia dell'offerta sul sito di Ikea deve servire da campanello d'allarme.

