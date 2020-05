Coronavirus Roma, igienizzanti per pavimenti venduti come detergenti mani

Prodotti generalmente utilizzati per la detersione di superfici, invece, venivano messi in vendita come igienizzanti per le mani da due commercianti a Boccea e sulla Pineta Sacchetti. A scoprire la truffa gli agenti del commissariato Primavalle che, effettuati i controlli nei due esercizi commerciali hanno notato, dalla composizione del gel indicata nella etichetta del flacone, che le molecole utilizzate per la formazione del prodotto erano in realtà corrosive per le mani e impiegabili solo per detergere superfici.

Al termine dell’operazione i prodotti sono stati sequestrati e i due cittadini cinesi, titolari delle due attività, sono stati denunciati per frode e manipolazione di prodotti destinati al commercio in modo pericoloso per la salute pubblica.

