Le ultime dal Veneto Il gruppo che voleva fondare partito filonazista. Chi sono i veneti. La mamma insospettabile che si faceva chiamare "sergente Hitler" Tweet pro Hitler pubblicato da un professore dell'Ateneo di Siena. Scoppia la polemica, ma secondo il rettore si tratta di "opinioni personali". Protagonista del "cinguettio" il professorche insegna filosofia del diritto: «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo», la frase è accompagnata da una foto di Hitler.

Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo. pic.twitter.com/R3noH2Glbh — Emanuele Castrucci (@castrucci1) November 30, 2019



Sempre sul suo profilo il docente spiega poi: " «Le vergognose esternazioni del professore Castrucci offendono la sensibilità dell'intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso», ha annunciato il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, dopo che in un primo momento aveva parlato di Sempre sul suo profilo il docente spiega poi: " Hitler , anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l'intera civiltà europea".

«L'Ateneo che ho l'onore di rappresentare - ha dichiarato il rettore Frati - si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo». Con un comunicato ufficiale, il rettore, «personalmente e in nome e per conto dell'Universita di Siena, condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti» del docente Castrucci.

M5S: non può insegnare. «Le dichiarazioni via social del professore dell'università di Siena Castrucci sono gravi ed inaccettabili. Il nazismo non è una opinione e chi si esprime in quel modo non può insegnare alcunché a nessuno, tanto più essere docente di un ateneo. Auspichiamo un celere provvedimento che impedisca a chi propugna simili idee di continuare a ricoprire quella cattedra». Così in una nota le senatrici e i senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione Istruzione.

Quello che è successo a #Siena è gravissimo. Il #negazionismo e il #fascismo non devono trovare e non troveranno mai cittadinanza nelle scuole e nelle università italiane. Teniamo alta la guardia — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 2 dicembre 2019



Zingaretti: fatto grave, tenera alta la guardia. «Quello che è successo a Siena è gravissimo. Il negazionismo e il fascismo non devono trovare e non troveranno mai cittadinanza nelle scuole e nelle università italiane. Teniamo alta la guardia». Lo scrive su twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.



Fioramonti: subito provvedimenti. «Questa mattina ho sentito il Rettore Francesco Frati che mi ha subito comunicato la sua intenzione di prendere provvedimenti. Bene. Su queste cose non si scherza. Mai». Lo scrive su Fb il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti.

