Greta Thunberg in piazza a Roma. «I giovani devono lottare per il clima»

Tutti in piazza del Popolo Roma con Greta Thunberg e lei dà la linea di comportamento per la nuova gioventù in lotta contro il cambiamento climatico e a favore di un ecologismo senza sconti. “Io mi comporto così”, dice la sedicenne svedese che sta spopolando in Italia e nel mondo: “Non prendo aerei. Un volo intercontinentale può cancellare 20 anni di raccolta differenziata. Così ho fatto cambiare stile di vita ai miei genitori che volavano spessissimo”.Neppure un low cost, niente di niente: si viaggia via terra. Ed estrema sobrietà, consiglia la Thunberg in ogni atteggiamento: “Le uniche cose nuove che possiedo le ho ricevute o prese in prestito da qualcuno, limito gli acquisti per limitare l'impatto ecologico. Compro solo cibo. Se devo fare un regalo me lo fabbrico da sola. Ho un cellulare di 5-6 anni fa, l'ho ricevuto da qualcuno che non lo usava più".Questa la sua filosofia pubblica-privata. Farà breccia davvero sui millennials tendenzialmente spendaccioni?