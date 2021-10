Green pass e tamponi, Federfarma: test rapidi gratuiti in farmacia a chi prenota vaccino

La proposta arriva da Federfarma: tamponi rapidi Covid-19 gratuiti in farmacia, ma solo se si prenota il vaccino. L'obiettivo, spiega in un comunicato l'associazione dei farmacisti, è «accelerare l'ampliamento della copertura vaccinale della popolazione». Da qui la proposta alle farmacie associate che garantiscono il servizio di vaccinazione di offrire ai cittadini che chiedono un tampone antigenico rapido la possibilità di sottoporsi alla vaccinazione, prenotandone contestualmente la somministrazione. In questo caso il tampone sarà gratuito.

APPROFONDIMENTI LE REGOLE Green pass, quanto costa il tampone? La guida: prezzo calmierato,... IL CASO Gran Bretagna, senza misure di contenimento (né Green pass)...

Un incoraggiamento a immunizzarsi

«Un ulteriore incoraggiamento ad immunizzarsi contro il Covid», spiega Federfarma. In questi giorni l'aumento del numero di persone che si recano in farmacia per effettuare i tamponi rapidi al fine di ottenere il Green pass necessario per accedere ai luoghi di lavoro - si legge in una nota - rappresenta, per il farmacista, un'ulteriore occasione nella quale invitare gli indecisi a vaccinarsi. Il farmacista, grazie alla sua professionalità ed esperienza, è in grado di stabilire una relazione di fiducia, basata sull'ascolto e sull'informazione chiara e puntuale, che aiuta la persona dubbiosa ad adottare un atteggiamento positivo nei confronti della vaccinazione, abbandonando le false suggestioni diffuse dalle fake news.

Un presidio sanitario di prossimità

«Aderendo a questa iniziativa - sottolinea il presidente di Federfarma Marco Cossolo - le farmacie confermano, ancora una volta, il proprio ruolo di primo presidio sanitario di prossimità sul territorio costantemente impegnato in favore della tutela della salute della collettività».