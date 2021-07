Green pass, Costa: «Si cambia, verrà rilasciato solo con due dosi vaccino»

Si cambia, il governo vuole modificare il meccanismo di rilascio del certificato verde, il green pass. Oggi viene rilasciato anche a chi ha ricevuto solo la prima dose di vaccino. E invece l'esecutivo vorrebbe rilasciare il green pass solo a chi ha completato il ciclo vaccinale e quindi, chi ha ricevuto anche il richiamo. Lo dice il sottosegretario Andrea Costa.

Green pass solo a chi ha due dosi di vaccino

«Ad oggi 38 milioni di italiani sono già in possesso del green pass e tra i temi sul tavolo c'è anche quello di prevedere il diritto al green pass non più con la prima dose ma con il ciclo vaccinale completato di due dosi, o di un'unica dose per chi ha già contratto Covid-19». Lo afferma all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Ciò, ha detto, «prevederà ovviamente una sorta di periodo transitorio per coloro che avevano già il green pass a seguito di una prima dose di vaccino: continueranno ad avere il green pass valido fino alla somministrazione della seconda dose, quindi non si negano diritti a chi li ha già acquisiti».

