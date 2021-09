Green pass scade durante la lezione, prof allontanata dalla scuola

Il Green pass della prof scade e lei deve uscire dalla scuola, lasciando sola l'allieva epilettica che le era stata affidata. La situazione paradossale si è verificata lo scorso venerdì in una scuola superiore di Riccione, come riportato dal Corriere di Romagna. «Dovevo lavorare sino a mezzogiorno ma mentre ero in classe sono stata convocata dal preside. Invitata ad esibire il mio certificato verde, dopo i controlli del caso, sono stata invitata ad uscire, in quanto risultava appena scaduto», ha raccontato la prof.

La prof: faccio il tampone ogni 48 ore

Dieci minuti per lasciare la scuola, con l'allieva epilettica rimasta sola con i compagni. «A vigilare c’era un adulto, che fa parte del personale non docente, ma solo io sono in grado di gestire le crisi epilettiche, di cui purtroppo la studentessa soffre», ha raccontato la prof. La quale ha precisato di non aver intenzione di fare polemica, comunque: «Il preside ha fatto solo il suo dovere, com’è giusto. Deve eseguire direttive che a mio parere sono sbagliate alla fonte. È il sistema infatti che presenta delle incongruenze, non l’azione dei singoli».

«Non si può fare di tutta l’erba un fascio, – spiega – io ricorro al tampone ogni 48 ore, perché soffro di malattie auto – immuni, ma anche perché mi sono ammalata di Covid lo scorso novembre ed ho ancora i titoli anticorpali altissimi. Anzi, è stato lo stesso medico a sconsigliarmi di sottopormi al vaccino».