Si entra solo con il Green pass, a scuola. I controlli saranno quotidiani e diversificati: verranno fatti su tutti ad eccezione degli studenti che, anche se maggiorenni, non hanno l'obbligo della certificazione verde. «È una tutela per i bambini assicura il ministro all'istruzione, Patrizio Bianchi il sistema di controllo è pronto».

L'utilizzo della certificazione verde è una delle operazioni sicurezza messe in campo dal governo, che punta a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati