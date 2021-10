No pass Roma, manifestanti cercano di fermare il traffico: bloccati. Manifestazione a Circo Massimo

Qualche decina di no pass questa mattina ha tentato di bloccare il traffico in via Labicana, a ridosso del centro di Roma, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il tentato blitz è avvenuto intorno alle 8: il gruppo di manifestanti, radunatosi spontaneamente e con cartelli scritti a mano, ha provato ad invadere la carreggiata ma è stato bloccato e convogliato verso piazza di Porta Maggiore. Attenzione in città, oltre che sulla manifestazione autorizzata di Circo Massimo, anche su eventuali presidi spontanei.

APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Sciopero No pass, al porto di Trieste duemila persone: atmosfera... CRONACA Green pass, centinaia di persone radunate al porto di Trieste ITALIA Portuali Genova, al terminal Pra' senza tensioni CRONACA Green pass: porto Genova, presidio al varco Etiopia