Green pass, Ricciardi: «Spero in misure per irrigidire il rilascio»

Covid, è allarme contagi. Ricciardi: «Sono in crescita, un caso di variante Delta ne contagia 6-7». Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'The Breakfast Club' su Radio Capital: «I casi cresceranno, la variante Delta ha cambiato il gioco ed è molto molto ma molto più contagiosa rispetto a quella di Wuhan e quella inglese. Una persona positiva ne contagia 6-7».

APPROFONDIMENTI TREVISO Covid Treviso, mille studenti isolati e 700 contagiati:... COVID Zona gialla, le Regioni chiedono restrizioni solo per non vaccinati:... COVID Terza dose, svolta De Luca: in Campania per tutti senza prenotazione... IL FOCUS Green pass, chi attende il rilascio come andrà al lavoro? E le... POLITICA Covid, Fedriga: «Non è giusto che i vaccinati abbiano... CRONACA Luca Zaia: «Tra due settimane avremo 100 ricoverati in terapia... IL CASO Covid, Natale in zona gialla e lockdown per i non vaccinati? Allarme...

«Spero in misure per irrigidire il rilascio del Green pass»

«Spero ci siano spazi per convincere le persone, anche irrigidendo le misure per il rilascio del Green pass»: lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, nella trasmissione 'The Breakfast Club' di Radio Capital. «Noi ora lo rilasciamo seguendo indicazioni elaborate in Europa quando la variante Delta non era ancora dominante», ha aggiunto, osservando inoltre che «la prossima settimana cresceranno i casi, proprio perché la variante Delta è molto più contagiosa».

Zona gialla, le Regioni chiedono restrizioni solo per non vaccinati: «Invece di chiudere, facciamo come l'Austria»

Turismo, frenata a Natale: troppa incertezza sul virus. «Un hotel su 3 sarà chiuso»

«No lockdown per i non vaccinati»

Sulla scelta dell'Austria di puntare al lockdown per i non vaccinati «onestamente non ne abbiamo bisogno» ed «è stata una scelta drammatica dell'Austria ed è chiaro che sono corsi ai ripari dopo che i buoi erano scappati. Il nostro Governo ha preso decisioni tempestive». Lo ha sottolineato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'The Breakfast Club' su Radio Capital.