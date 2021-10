Tanto tuonò che non piovve. Nessun “venerdì nero” nel giorno dell’entrata in vigore del Green pass in tutti i posti di lavoro e per 23 milioni di occupati (a partire dal premier Mario Draghi che lo ha mostrato stamane entrando a Palazzo Chigi). L’Italia ha funzionato come negli altri giorni: i treni hanno viaggiato, gli autobus hanno trasportato i pendolari, gli uffici pubblici hanno aperto i battenti, e si contano sulle mani le linee di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati