Super green pass necessario per andare al ristorante e in discoteca, e anche per salire sui mezzi pubblici. Impianti sciistici aperti, ma non in zona rossa, e certificato necessario per utilizzare skilift e seggiovie. Ma quanto vale il certificato vaccinale? E come fare per scaricare il pass dopo la terza dose? Ecco le nuove regole introdotte dal governo per cercare di evitare i contagi durante le feste.

