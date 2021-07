Il paradosso lo ha sottolineato l’ex magistrato esperto di sicurezza sul lavoro Raffaele Guariniello. Dal prossimo agosto un cliente che vorrà cenare in un ristorante sarà obbligato a mostrare il suo green pass a un camiere che, invece, l’obbligo del certificato non ce l’ha. Contraddizioni a parte, il tema del green pass per il governo è decisamente spinoso.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati