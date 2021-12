«Green pass con durata a 9 mesi aggiornati dal 15 dicembre», Sileri: vale per tutti i certificati

«Green pass con durata a 9 mesi aggiornati dal 15 dicembre»: così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Timeline, su Sky TG24. «La certificazione verde, nel momento in cui una persona fa la terza dose, ha una durata di nove mesi - ha detto Sileri -, e questo a decorrere dal 15 di dicembre quando tutti i Green pass verranno aggiornati con una riduzione di quella che era la durata iniziale di 12 mesi».

Sileri: « Aumento importantissimo prime dosi »

I risultati effettivi dell'entrata in vigore del Super Green pass sono state «un aumento importantissimo delle prime dosi la scorsa settimana, e un aumento anche delle terze dosi: l'aumento delle prime è in assoluto quello più importante, perché avevamo circa 2,5 milioni di persone sopra i 50 anni ancora non vaccinate, che sono quelle poi più a rischio durante questa quarta ondata, e prevalentemente chi va in terapia intensiva oggi non è vaccinato - ha detto ancora Sileri -. Credo sia entrata ormai nella convinzione della popolazione la necessità di un Green pass rafforzato che ci farà andare oltre questa quarta ondata, in protezione e senza chiusure».