Green Pass scaricato da 13,7 milioni di italiani. Speranza: «Valuteremo se modificarlo con la variante Delta»

Continua a crescere il numero di italiani che ha scaricato il Green Pass: la certificazione europea che permetterà di viaggiare, partecipare a eventi e muoversi in sicurezza. «A questa mattina 13 milioni e 700.000 persone hanno già scaricato il green pass», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di una iniziativa a Prato –. Secondo il ministro della Salute questo è «un fatto molto positivo, perché segnala che c'è una grande attenzione e questo meccanismo che abbiamo costruito anche a livello europeo sta funzionando». Se il Green Pass si modificherà con la diffusione della variante Delta, Speranza risponde: «È chiaro che tutte le altre valutazioni verranno fatte passo dopo passo».

Sileri: «Variante Delta cambierà il Green Pass»

«È verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24. «La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore, allora i dati ci dicevano questo - ha aggiunto il sottosegretario - Al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione».

Variante Delta, Pregliasco: «Due dosi di vaccino evitano Covid grave. Una copre solo al 30%»

Vaccini, entro settembre una dose per tutti

«Il commissario Figliuolo ha offerto i numeri in maniera molto puntuale, sono numeri che ci consentono di continuare questa battaglia» della vaccinazione anti-Covid «e di provare ad arrivare, come era previsto, nel mese di settembre ad un risultato che tutti aspettiamo, cioè offrire una dose di vaccino a tutti gli italiani che la chiedono, questo è il nostro obiettivo». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Prato. «Il numero delle vaccinazioni sta proseguendo in modo molto positivo, venerdì siamo arrivati a 590.000» al giorno, «nel week-end siamo stati comunque con dati molto alti».

Effetti collaterali Pfizer, cos'è la miocardite e quando si può verificare: quali sintomi controllare

Vaccini, Lombardia prima per dosi somministrate

Sono 49.890.945 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 91,3 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 54.661.017 (37.404.242 Pfizer/BioNTech, 10.356.035 Vaxzevria di AstraZeneca, 5.015.134 di Moderna e 1.885.606 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 17.787.354 (il 32,94 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:10 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c'è la Lombardia con 8.720.571 (il 93,7 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 5.058.950 (il 91,6 per cento) e Campania con 4.821.541 (il 90,8 per cento).