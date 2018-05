Mattarella parlerà agli italiani: governo di tregua in salita. Tutti gli esecutivi di minoranza che fecero la storia d'Italia

di Alberto Gentili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non sono ore facili. Sergio Mattarella, sconcertato da uno stallo che appare granitico, tra domani sera e martedì tirerà le somme. Ed è pronto a giocarsi l'ultima carta che gli resta se, com'è molto probabile, domani 5Stelle, centrodestra e Pd non offriranno soluzioni per saldare una maggioranza in Parlamento: il governo di tregua, di tutti e di nessuno. Con una sola missione: mettere in salvo il Paese, evitare l'aumento dell'Iva, scongiurare l'esercizio provvisorio, farsi sentire in sede...