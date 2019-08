Il primo contatto fisico tra M5S e Pd è in programma oggi pomeriggio alla Camera alle 14. Non ci sarà lo streaming, come nel 2013. La delegazione PD sarà composta dai capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, più i vicesegretari Paola De Micheli e Andrea Orlando.Ancora da puntellare quella del M5S che al momento prevede solo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Di Maio ragiona ancora non ha chiuso la squadra che rappresenterà i grillini. Non è stata fissato però quello che potrebbe essere l'incontro risolutorio: il faccia a faccia tra. I rispettivi staff sono in contatto e potrebbe esserci già oggi.