Salvini e Di Maio verso l'accordo: «Fatti significativi passi avanti»

«Clima positivo, passi avanti» conferma anche il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti. L'incontro di oggi pomeriggio tra 5 Stelle e Lega «sarà a livello tecnico, sul programma». A chi gli domanda se ci sarà un nuovo incontro tra i due leader, «decidono i capi», taglia secco Giorgetti, silente alla domande sulla premiership.

«Sulla composizione dell'esecutivo e sul premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell'ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l'obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese», ribadiscono in una