Oggi la fiducia alla Camera, Conte: crescita e governo di legislatura



Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo . Il premier Giuseppe Conte parlerà senza limiti di tempo. È poi previsto per le 19.30 l'inizio della chiama per il voto di fiducia della Camera al governo, mentre il risultato dovrebbe conoscersi intorno alle 21. È quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Dopo l'intervento del presidente del Consiglio la seduta verrà sospesa, per consentire al premier di depositare il suo discorso al Senato. Alle 13 inizierà il dibattito che proseguirà fino alle 17.30, mentre alle 17.45 è prevista la replica di Conte, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto. Ciascun gruppo avrà a disposizione dieci minuti, due verranno concessi a ciascuna delle componenti del Misto, mentre 18 minuti verranno riservati per eventuali interventi a titolo personale.

Ore 11.45 «Renderemo più efficiente e razionale il sistema delle concessioni operando una progressiva e inesorabile revisione di tutto il sistema. Quanto al tema di concessioni autostradali avviato a seguito del crollo del ponte Morandi, porteremo a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati, avendo quale obiettivo esclusivo la tutela dell'interesse pubblico e la memoria delle 43 vittime, una tragedia che rimarrà una pagina indelebile della nostra storia patria».

Scatta il secondo applauso, ancora più lungo del primo.

Ore 11.40. «La sfida sul piano interno è quella di ampliare la partecipazione alla vita lavorativa delle fasce di popolazione finora escluse. Esse si concentrano soprattutto tra i giovani e le donne, particolarmente nel Mezzogiorno».

«Questo progetto politico segna l'inizio di una nuova, risolutiva stagione riformatrice». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera. «Come più volte hanno sollecitato le stesse forze di maggioranza, è un progetto che presenta forti caratteristiche di novità». «Nuovo -ha aggiunto- nella sua impostazione, nuovo nell'impianto progettuale, nuovo nella determinazione a invertire gli indirizzi meno efficaci delle azioni pregresse; nuovo nelle modalità di elaborazione delle soluzioni ai bisogni dei cittadini, alle urgenze che assillano la società; nuovo nel suo sforzo di affrontare con la massima rapidità le questioni più sensibili e critiche». «Nello stesso tempo, questo progetto - per quanto ben avanzato sul terreno dei contenuti - ambisce a recuperare, con umiltà e contando sull'aiuto di tutti, un metodo di condotta politica che valorizzi, traendo ispirazione dal passato, equilibrio e misura, sobrietà e rigore, affinché i nostri cittadini -ha proseguito- possano guardarci con rinnovata fiducia, quella fiducia nelle istituzioni che è il presupposto imprescindibile affinché l'azione di governo e, più in generale, le iniziative di tutti i pubblici poteri, possano rivelarsi realmente efficaci».

LA DIRETTAORE 11.30Ore 11.20 «È un progetto politico di ampia portata, anche culturale. Vogliamo volgerci alle spalle il frastuono dei proclami inutili e delle dichiarazioni bellicose e roboanti». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera. «Io e tutti i miei ministri prendiamo il solenne impegno, oggi davanti a voi, a curare le parole, ad adoperare un lessico più consono e più rispettoso delle persone, della diversità delle idee. Ci impegniamo a essere pazienti anche nel linguaggio, misurandolo sull'esigenza della comprensione. La lingua del governo sarà una lingua 'mitè, perché siamo consapevoli che la forza della nostra azione non si misurerà con l'arroganza delle nostre parole», sottolinea. «I cittadini ci guardano, ci ascoltano, attendono da noi una parola e un'azione all'altezza della funzione alla quale siamo chiamati. Si attendono da noi consapevolezza del ruolo e anche un supplemento di umanità. Non possiamo deludere le loro aspettative».Ore 11.17 Conte: "Il programma del Governo, che non è una mera elencazione di argomenti, è la sintesi dell'Italia del futuro". Il premier per un paio di volte si ferma perché in aula si sentono commenti, ma poi il presidente Fico lo invita a proseguire garantendo che penserà lui a tenere l'ordine.ore 11.15 «E' un programma che ha l'ambizione di costruire la società in cui vogliamo vivere noi stessi che abbiamo un po' di anni sulle spalle ma che vogliamo consegnare ai nostri figli e nipoti nella consapevolezza che il patto politico e sociale che proponiamo si prospetta necessariamente per essere sostenibile in una dimensione intergenerazionale. Oggi ci presentiamo per chiedere a voi, rappresentanti del popolo italiano, la fiducia sul nuovogoverno, che sarà mio compito guidare con disciplina e onore.Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo le comunicazioni di servizio e un intervento dell'onorevole Lollobrigida che ricorda la manifestazione di Fratelli d'Italia che si sta svolgendo in piazza di Montecitori, dà la parola al premier Giuseppe Conte che ringrazia subito il presidente delal Repubblica Sergio Mattarella "riferimento imprescindibile". Scatta un lungo applauso.