Consultazioni, via all'ultimo tentativo. M5S il primo ad arrivare al Colle. Di Maio a Matteo: «Premier terzo». Centrodestra diviso su offerta M5S

Con l'arrivo al Quirinale della delegazione del Movimento 5 Stelle, ha preso il via il terzo e ultimo ciclo di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo, al termine del quale il Capo dello Stato potrebbe prendere una sua iniziativa, se le forze politiche si dimostreranno ancora incapaci di dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un esecutivo.



Alle 11 e alle 12 al Colle saliranno, rispettivamente, i rappresentanti del centrodestra e del Pd. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, intervallate di 20 minuti, le udienze con Leu, Autonomie Senato, Gruppi Misti di Senato e Camera. Quindi alle 17.30 e alle 18 gli incontri con i presidenti della Camera, Roberto Fico, e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Al termine Mattarella potrebbe tracciare un bilancio di questo terzo e ultimo giro di consultazioni e indicare come procedere nei prossimi giorni.

«Se non c'è governo politico - ha detto Luigi Di Maio dopo aver incontrato il presidente della repubblica Sergio Mattarella - si torna al voto. Per noi esiste solo la possibilità di contratto di governo solo con la Lega».