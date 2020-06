Conte in diretta: dati virus incoraggianti, ora unità per rilancio Italia. Fisco agevolato per Sud. Alta Velocità, rete da interconnettere. Ponte sullo Stretto? Valuteremo

Il premier Giuseppe Conte torna a parlare in diretta agli italiani per annunciare questa nuova fase di uscita dal lockdown, con la riapertura dei confini tra le Regioni. Parla di dati incoraggianti e conferma che l'Italia può quindi ripartire anche se bisogna continuare ad essere prudenti e mantenere le misure di sicurezza: distanze e mascherine. Poi passa al futuro del Paese e annuncia degli stati generali dell'economia per ripensare e rilanciare l'Italia, da convocare a Palazzo Chigi entro 7 giorni. «Il Sud sarà privilegiato», ha annunciato parlando anche di una fiscalità agevolata. Ha quindi accennato all'Alta velocità come una rete da interconnettere e di fronte a una domanda sull'ipotesi Ponte di Messina il premier non ha escluso che se ne discuta. Una stoccata a Confindustria per le parole critiche sull'operato del governo: «Parole infelici, non chieda solo meno tasse», ha detto il premier.



«Dati virus incoraggianti ma mantenere prudenza»​

«Colgo un rinnovato entusiasmo, c'è grande attenzione per questa socialità ritrovata: giustissimo, ci meritiamo il sorriso e l'allegria dopo settimane di sacrifici - ha esordito Conte - ma è bene ricordare sempre che se siamo tra i primi Paesi Ue che può permettersi di riavviare le attività è perché abbiamo accettato tutti insieme di compiere dei sacrifici. Dico solo, facciamo attenzione: le uniche misure efficaci» contro il virus sono «distanziamento fisico e uso, ove necessario delle mascherine. Abbandonare queste precauzioni è una grave leggerezza».

«​Scuola, a settembre aule rinnovate»

«Sicuramente a settembre si riaprirà, dobbiamo fare di tutto per assicurare ai nostri studenti il ripristino di una fase di normalità», ha assicurato il premier sul tema scuola aggiungendo di aspettarsi «aule rinnovate» in tempo per il rientro.

Riforma fiscale

«Questa crisi deve essere un'occasione per superare i problemi strutturali e ridisegnare il Paese», ha proseguito annunciando una serie di riforme. Da quella digitale a quella fiscale perché «il nostro Fisco è iniquo», ha detto Conte. «L'ultima riforma fiscale è di cinquanta anni fa: serve una reale progressività coniugando lotta al sommerso per restituire risorse a tutti i contribuenti. Sicuramente ci metteremo nella condizione di fare pagare tutti e tutti meno». «Dovremo lavorare meglio per sostenere le imprese», ha aggiunto.

Fisco agevolato per il Sud

«Il Sud avrà una attenzione privilegiata. Con il ministro Provenzano stiamo lavorando ad una fiscalità di vantaggio per l'intero Meridione. Se riusciamo a coniugare una fiscalità di vantaggio con gli investimenti programmati possiamo rendere attrattivo davvero il nostro Sud», ha annunciato Conte.

«​Unità per rilanciare l'Italia»

«La somma che l'Europa metterà a disposizione non può essere considerata un tesoretto per il governo in carica ma come una risorsa per l'intero Paese, per un progetto lungimirante condiviso con le migliori forze del Paese. Intendo convocare a Palazzo Chigi entro una settimana parti sociali, associazioni di categorie e singole menti brillanti per raccogliere idee e suggerimenti». «Chiedo a tutte le forze politiche di collaborare sulle riforme già in cantiere in Parlamento». «Non intendo queste somme per l'Italia dalla Ue un tesoretto di cui deve disporre il governo, quindi ovviamente ci sarà confronto con le opposizioni. È un piano di lungo periodo è giusto che si faccia con le opposizioni».

No a ipotesi rimpasto

«Il rimpasto di governo non ha nulla a che vedere con il progetto di rinascita del Paese», ha poi sottolineato Conte rispondendo a una domanda dei giornalisti.

I soldi della Ue

«Per quanto riguarda il Mes, come ho già detto, quando avremo tutti i regolamenti lì porterò in Parlamento e con il Parlamento decideremo. Ricordo che è un prestito, vanno valutate una serie di previsioni inserite nel regolamento». «Chiederemo di partecipare sicuramente al progetto Sure e parteciperemo al progetto Bei». «Molti sono ancora insoddisfatti perché uno choc come questo chiede tantissime risorse. Noi ci stiamo affrettando, abbiamo fretta per elaborare il progetto e farci trovare pronti ma stiamo lavorando per anticipazioni più consistenti» dei fondi Ue.

La replica a Confindustria

Le parole di Bonomi sui danni della politica? «Quell'espressione è sicuramente infelice, e la rimando al mittente. Detto questo noi abbiamo la responsabilità di governare, abbiamo gli Stati generali dell'economia, a cui parteciperà anche Confindustria. Dall'intervista che ha rilasciata desumo che Confindustria poterà progetti lungimiranti e sono lieto di confrontarmi anche con Confindustria».

L'ipotesi Ponte sullo Stretto

Conte ha detto di essere pronto a «valutare senza pregiudizi» anche l’ipotesi di un progetto per il ponte sullo Stretto di Messina a patto che sia inserito in un contesto di potenziamento di tutte le infrastrutture viarie.​

«Autostrade? Ci sono estremi per revoca concessione»

«Su Autostrade per quanto mi riguarda nulla è cambiato: c’è una procedura di caducazione della concessione in corso. Ci sono conclamati inadempimenti del concessionario quindi per me ci sono tutti gli estremi per la revoca. Sono state avanzate delle proposte di transazione. Perché le proposte di transazione siano accettate vuol dire che presentano un vantaggio maggiore per il concedente quindi per l’interesse generale rispetto a quello della revoca. Se finora non si è conclusa fatevi voi un’idea, vuol dire che queste proposte transattive non sono compatibili con l’interesse generale. Ma siccome è una procedura complessa, tra breve il governo deciderà».

Il caso Austria

L'Austria? «Ci sono alcuni Paesi che ritengono di adottare misure nei confronti di Stati che hanno una curva di contagio più elevata. Ma non vi è motivo per queste misure discriminatorie, non vorrei che l'Italia dovesse pagare il prezzo di una grande trasparenza» mostrata sulla pandemia. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Sono decisioni discriminatorie che non ritengo accettabili».

