Giuliano Ferrara come sta? La moglie: «È fuori dalla terapia intensiva, sta sempre meglio»

Come sta Giuliano Ferrara dopo l'attacco cardiaco che lo ha colpito nei giorni scorsi? Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è la moglie Anselma Dell'Olio, interpellata dall'agenzia di stampa Adnkronos: ​«Giuliano sta sempre meglio, continua il suo progressivo miglioramento». Il giornalista, 70 anni compiuti lo scorso 7 gennaio, non è più ricoverato in terapia intensiva dopo l'attacco cardiaco che lo ha colpito nei giorni scorsi: i medici dell'ospedale Misericordia di Grosseto hanno sciolto la prognosi ed oggi, domenica 30 gennaio, è stato trasferito nel reparto di cardiologia.

Ferrara - che nella sua lunga carriera è stato europarlamentare socialista, ministro dei Rapporti con il Parlamento del primo governo Berlusconi, conduttore tv e fondatore del quotidiano «Il Foglio», che ha diretto fino al 2015 - è stato colto da un infarto nella serata del 27 gennaio mentre si trovava nella sua casa di campagna in Maremma, nel comune di Scansano (Gr). Nella stessa notte all'ospedale di Grosseto è stato sottoposto d'urgenza a un intervento di angioplastica coronarica che è perfettamente riuscito.