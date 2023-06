Giulia Tramontano, la confessione choc di Impagnatiello: «L'ho uccisa per non farla soffrire»

Alessandro Impagnatiello ha detto di aver ucciso Giulia Tramontano «per non farla soffrire». Lo si legge nel verbale della confessione del 30enne. Stando alla sua versione, il barman avrebbe tenuto nascosto il corpo di Giulia Tramontano prima in un «box», dove ha tentato di bruciarlo con della benzina, poi in una «cantina» e infine nel «bagagliaio» della sua auto «fino alla notte di mercoledì quando decido di gettarlo, intorno alle ore 2.30 del mercoledì in quel posto che già conoscevo dove poi è stato rivenuto», la scorsa notte. Inquirenti e investigatori, tuttavia, dovranno svolgere ulteriori approfondimenti su molti aspetti, compresa la dinamica da lui raccontata dell'occultamento del cadavere.

Impagnateiello, così come si legge nel decreto di fermo dei pm di Milano, ha raccontato: «Mentre veniva verso la sala con il coltello che stava usando per i pomodori, ha iniziato a procurarsi dei tagli sulle braccia (...) mi diceva che non voleva più vivere (...) si era già inferta qualche colpo all'altezza del collo e io arrivato vicino a lei, per non farla soffrire le ho inferto anche io tre o quattro colpi all'altezza del collo».

Pm: «Impagnatiello ha agito con estrema crudeltà»

Alessandro Impagnatiello ha agito «con estrema crudeltà e premeditazione». Lo scrivono nel decreto di fermo di 29 pagine l'aggiunto Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, che sottolineano anche come l'uomo abbia agito per futili motivi, manifestando una «reazione assolutamente sproporzionata rispetto alla causa che aveva scatenato la discussione» con la compagna.

L'uomo ha «dimostrato di essere in grado di mentire ripetutamente e di cambiare più volte versione dei fatti» sia con la collega con cui intratteneva una relazione parallela, sia con i carabinieri a cui ha sporto denuncia per la scomparsa della 29enne convivente. I pm inoltre parlano di una «spiccata tendenza manipolatrice» di Impagnatiello.