Le spalle non hanno retto tutto quel peso, la reputazione sua e del marito in bilico, una figlia, la carriera, il lavoro, la pressione, l'umiliazione. Giovanna Boda dirigente del Miur lotta tra la vita e la morte, dopo aver tentato il suicidio, indagata per corruzione, neanche è entrata dall'avvocato ha scelto di gettarsi nel vuoto. L'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, la ha conosciuta ed è rimasto colpito da quella donna dedita...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati