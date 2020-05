Gilet Arancioni, migliaia di persone nelle piazze: «Vogliamo la nuova lira italica e un governo votato dal popolo»

In Italia questa mattina ci sono varie manifestazioni dei "Gilet arancioni": un nuovo movimento che chiede essenzialmente il ritorno alla "lira italica"e un governo votato dal popolo.

centinaia di persone in questo momento sono radunate in piazza Duomo, senza alcun distanziamento e alcuni senza mascherine, nonostante l'allarme contagi in Lombardia

Si è riunita anche a Trento, al pari di quanto avvenuto in altre 30 città italiane, la 1/a assemblea dei Gilet arancioni, il movimento nato su iniziativa dell'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo. Un centinaio di persone si sono riunite, sulle porte del Palazzo della Regione, in piazza Dante, per avviare le procedure di costituzione di quella che è stata definita come un'assemblea costituente per promuovere un cambio di passo della politica a livello nazionale.