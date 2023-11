Andrea Giambruno, nuova vita da papà single: le foto al supermercato con la figlia (e sorride ai paparazzi)

Andrea Giambruno in versione papà single. Dopo la foto dal barbiere, l'ex compagno di Giorgia Meloni è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre faceva la spesa in un supermercato di Roma.

Con lui c'era la figlia Ginevra, nata sette anni fa dall'amore con la premier. Ora che è stato retrocesso dietro le quinte del programma che conduceva, "il Diario del Giorno", Andrea è alle prese con la sua nuova vita da separato. Super papà, come la stessa Meloni lo ha sempre definito, Giambruno trascorre molto tempo con la figlia.

Le foto in fila al supermercato

Dopo la bufera che lo ha travolto, i fuorionda di Striscia La notizia e l'annuncio della separazione sui social, Andrea cerca di rimettere insieme i cocci. Beccato dai paparazzi, la sua reazione è delle più pacate: non si mostra infastidito ma anzi accenna un sorriso ai flash, lasciando intendere che sta provano a ricominciare con serenità e che gli occhi puntati non lo infastidiscono. Si muove tra le corsie con la bimba al seguito, mentre spunta i prodotti da acquistare alla lista della spesa che tiene in mano. Del resto già qualche giorno fa si era lasciato fotografare dal suo parrucchiere di fiducia, lasciando che lui pubblicasse poi la foto su Instagram, senza alcuna pretesa di riservatezza. Al momento Andrea non ha rilasciato alcuna intervista, seppure siano passate ormai due settimane da quando Giorgia Meloni lo ha lasciato pubblicamente con un post su Instagram dopo nove anni d'amore ("le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto", ha spiegato la presidente, alludendo così a problemi che andavano avanti da qualche tempo e che è stato impossibile continuare a nascondere dopo la pubblicazione dei fuorionda).

La routine da papà separato

Al supermercato, insieme a padre e figlia c'è anche la tata, ma pare che Andrea si occupi in prima persona degli impegni della bimba: è lui ad andare a prenderla a scuola, a portarla alle attività ricreative e sportive del pomeriggio, ad accompagnarla a casa delle amichette. La mamma intanto è alle prese con impegni politici e diplomatici: in un momento storico in cui gli equilibri internazionali sono sempre più delicati, Giambruno supporta l'ex compagna prendendosi cura della bambina in sua assenza, com'è giusto che sia.