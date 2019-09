Monte Bianco, rischio crollo del ghiacciaio: il sindaco di Courmayeur ferma auto e pedoni

Mezzi che devono essere condotti: da proprietari di immobili, titolari di esercizi pubblici, attività commerciali o sportive, situati presso le aree a monte della zona vietata; da guide alpine e/o accompagnatori natura; da imprese impegnate in lavori (con mezzi di peso inferiore ai 35 quintali; da veicoli destinati, da parte delle suddette categorie, al trasporto della rispettiva clientela e/o utenza e/o lavoratori. Lungo la strada interpoderale Montitaz/Planpincieux, è autorizzato, in qualsiasi orario il transito pedonale e in bicicletta, da parte di chiunque. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, fa sapere che «nessun ghiacciaio sta cadendo dal Monte Bianco su Durante la notte è consentito il transito dei soli veicoli di soccorso, preventivamente autorizzati dal sindaco o dal responsabile comunale di Protezione civile. Lungo la strada interpoderale Montitaz/Planpincieux, è autorizzato, in qualsiasi orario: il transito veicolare di mezzi di peso inferiore ai 35 quintali, tramite senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico.Mezzi che devono essere condotti: da proprietari di immobili, titolari di esercizi pubblici, attività commerciali o sportive, situati presso le aree a monte della zona vietata; da guide alpine e/o accompagnatori natura; da imprese impegnate in lavori (con mezzi di peso inferiore ai 35 quintali; da veicoli destinati, da parte delle suddette categorie, al trasporto della rispettiva clientela e/o utenza e/o lavoratori. Lungo la strada interpoderale Montitaz/Planpincieux, è autorizzato, in qualsiasi orario il transito pedonale e in bicicletta, da parte di chiunque. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, fa sapere che «nessun ghiacciaio sta cadendo dal Monte Bianco su Courmayeur , né tantomeno sono state fatte evacuazioni a Courmayeur poiché non è interessata dalla scenario di rischio

.

La situazione a Courmayeur è assolutamente ordinaria e non vi è nessun rischio, né per i centri abitati, né per le persone, per le frazioni. La zona interessata dall'eventuale caduta di porzione di ghiacciaio di Planpincieux è ben localizzata lungo un tratto di strada (700 metri) della Val Ferret, vallata laterale a Courmayeur».

© RIPRODUZIONE RISERVATA