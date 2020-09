Covid, Geraldine a 102 anni è guarita: era sopravvissuta anche alla spagnola del 1918

Una storia che arriva da lontano. Record per una signora americana di 102 anni che è sopravvissuta all'influenza spagnola del 1918 e al Covid. Lo riporta il Guardian. «Dice spesso di essere convinta che madre natura ha pensato fosse morta nel 1918 e si è dimenticata di lei», ha raccontato la figlia ai media locali. Mildred Geraldine Schappals che si ammalò di spagnola da bambina quando viveva a Worcester, Massachusettes, lo scorso maggio ha contratto il Covid-19 nella casa di cura in cui vive a Nashua, in New Hampshire, ma è guarita dopo qualche settimana e ora sta bene.

