Il presidente del Comitato degli sfollati del ponte Morandi, Franco Ravera, protesta dopo lo slittamento del Dl Genova ma anche dopo l'allungamento dei tempi per il dissequestro dei monconi del ponte Morandi: «Il mondo del lavoro, del commercio e delle professioni, del porto è ferocemente arrabbiato». «Per questo siamo pronti ad andare a protestare sotto qualche palazzo ma anche a Sant'Ilario, sotto casa di Beppe Grillo».

«Prima arriverà e meglio è ma è importante cosa c'è scritto dentro a questo decreto». Lo ribadisce il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ai microfoni di Rai Radio1. «Ci aspettiamo aiuti sostanziosi così come concordato con il premier Conte - aggiunge il governatore - ci aspettiamo aiuti al porto e all'economia di Genova e del Nord ovest, ci aspettiamo alcune centinaia di milioni di aiuti alle imprese e alla comunità portuale, ci aspettiamo aiuti agli sfollati superiori a quelli già stabiliti con legge regionale, ci aspettiamo aiuti per gli autotrasportatori e che il commissario abbia poteri e capacità operativa visto che costerà molto agli italiani; certo deve essere una figura cristallina e con un curriculum tale da garantire una capacità operativa di rara efficacia, visto che il governo non decide nulla sulla ricostruzione ma demanda tutto a questo commissario straordinario cha avrà amplissimi poteri e vorrei capire a quale figura professionale pensano, visto che è un misto tra superman, l'uomo ragno e un profeta biblico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHE Ponte senza fondi, caos decreto: testo riscritto nella notte